Пермь, , 10:58 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 16 сентября, выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом. Среди выявленных носителей SARS-CoV-2 четверо детей и 60 взрослых: 25 мужчин и 35 женщин, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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В больнице лечатся 19 человек, на дому под меднаблюдением находятся 45 человек. Ежесуточный прирост случаев заражения составил 0,7%, а коэффициент распространения — 1,02 (на 15 сентября — 0,99).

С начала пандемии в регионе выявлено 8810 случаев заражения коронавирусом. Скончались 385 пациентов с COVID-19. Оправились от болезни 6112 человек. Продолжают лечение в стационарах 1006 человек.

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