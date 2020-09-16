Екатеринбург, , 11:52 — REGNUM В Свердловской области скончались от новой коронавирусной инфекции ещё четыре человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Информацию о новых летальных случаях подтвердили 16 сентября 2020 года. Теперь в регионе подтверждено 537 случаев смерти от COVID-19.

Традиционно, в штабе не заявили, сколько больных новой коронавирусной инфекцией скончались от иных заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 27 299 случаев заражения коронавирусом.

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