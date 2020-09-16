Волгоград, , 10:56 — REGNUM 104 новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Волгоградской области за прошедшие сутки. Зарегистрирован один летальный исход, сообщили 16 сентября в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области выявлено 13 674 носителя коронавируса. Получают лечение 1586 человек, в том числе 87 детей. В больницах с подозрением на инфекцию находятся 2839 взрослых и 89 детей.

За минувшие стуки зарегистрирован один летальный исход у пациента с подтверждённым коронавирусом. Всего от осложнений, вызванных инфекцией, скончались 127 человек.