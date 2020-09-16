Санкт-Петербург, 16 сентября 2020, 10:56 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили 39 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2 и подтвердили еще один летальный исход от COVID-19. Об этом 16 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе. Днем ранее сообщалось о 38 новых случаях инфекции в регионе.
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С учетом новых данных всего в Ленобласти с начала пандемии выявлено 7378 заболевших, 5282 из них на сегодняшний день уже вылечились, в том числе 29 — за прошедшие сутки. Не смог выздороветь и умер 91 человек.
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Отметим, по данным регионального штаба, наиболее пораженными коронавирусом районами в Ленобласти являются Гатчинский, Всеволожский и Выборгский. За последние сутки наибольшее число заболевших было выявлено в городах Всеволожск (5), Сертолово (3). По два случая выявлено в городах Кудрово, Выборг, Приморск, Кингисепп, а также в поселках Вырица и Мга. Еще в 18 населенных пунктах было выявлено по одному новому зараженному.
Напомним, по степени распространения коронавирусной инфекции регион поделен на три зоны, по «принципу светофора». В настоящее время распределение районов Ленинградской области по зонам таково: в первой («красной») зоне нет районов; во второй («желтой») зоне — Волосовский, Киришский, Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Всеволожский, Тосненский, Тихвинский и Гатчинский районы; в третьей («зеленой») зоне — Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевский, Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский, Лужский, Сосновый Бор.
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