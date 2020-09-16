Хабаровск, , 10:52 — REGNUM В Хабаровске в круглосуточном режиме заканчивают отсыпку новой дамбы в районе затона по улице Пионерской, которая должна защитить жилые кварталы города от затоплений. На дно Амура укладывают 30 тыс. кубометров грунта — это не даст доступ воде к береговой черте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Работы по отсыпке дамбы планируют закончить к 17 сентября.

По распоряжению врио губернатора Михаила Дегтярёва на строительство дамбы выделено из резервного фонда 18 млн рублей.

К работам привлекли Хабаровский речной торговый порт, так как у них есть спецтехника. Грунт на дамбу завозят крупнотоннажными автомобилями. Отсыпка идёт круглосуточно несколько дней.

После завершения работ напротив насыпи установят баржу, которая будет препятствовать размытию тела дамбы.

«Такая конструкция позволит защитить прилегающие к Амуру низкие места улиц Пионерская, Ремесленная, переулка Спортивный вплоть до улицы Юнгов. По оценкам экспертов, без дамбы, ущерб и расходы по ликвидации последствий подтопления могут превысить 620 млн рублей. В зоне подтопления рискуют оказаться детский сад, жилые дома, лодочная станция, гаражный кооператив и другие инфраструктурные объекты», — пояснили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, рядом со строящейся в Хабаровске дамбой, запирающей затон, установят три мощные насосные установки, производительность каждой из них — 5 тыс. кубометров воды в час. Их работа поможет снизить уровень воды и не допустить подтопления улиц.

Дамбу распорядился строить Михаил Дегтярёв.