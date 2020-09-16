Рязань, , 10:49 — REGNUM За последние сутки 33 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Рязанской области, сообщили 16 сентября в региональной оперативной рабочей группе. Выздоровели 23 человека.

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Общее количество выявленных носителей коронавируса в регионе возросло до 7647. Ещё 31 положительный тест находится на подтверждении регионального минздрава. С начала пандемии выздоровели 6506 человек.

В лечебных учреждениях Рязанской области находятся 152 пациента с коронавирусом, в том числе два ребёнка.