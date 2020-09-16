Барнаул, , 10:47 — REGNUM Несмотря на то, что в Алтайском крае продолжают выявлять десятки новых носителей коронавируса, власти Барнаула решили не отменять массовые мероприятия по случаю дня рождения столицы региона. Судя по официальному сообщению, распространение инфекции организаторы праздника будут сдерживать при помощи масок. Их на некоторых площадках будут раздавать волонтеры.

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Также нужно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. А людям старше 65 и людям с хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем вовсе запрещено покидать место жительства. Выход из дома разрешен только для обеспечения жизненно важных потребностей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 16 сентября, по-прежнему наблюдается рост больных внебольничной пневмонией (3828 пациента, +31 пациент за последние сутки) и ОРВИ (3713 пациентов, +12 пациентов за последние сутки).