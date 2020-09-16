Оренбург, , 10:43 — REGNUM В Оренбургской области отмечено снижение числа пострадавших граждан от укусов клещами. С начала года зафиксировано 2 506 обращений в медучреждения, что на 30% меньше по сравнению с 2019 годом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Больше всего жалоб регистрируют в Оренбурге — 783, Бузулуке — 343, Новотроицке — 131. Среди районов лидирует Оренбургский — 93 жалобы, Сакмарский — 79 и Бузулукский — 65. Единственным районом, где нет ни одного обращения по поводу присасывания клещей, стал Акбулакский.

Оренбуржцы становились жертвами насекомых на придомовых участках, на дачах, в лесу. В лабораториях исследовано более 5,76 тыс. клещей, в 0,3% анализов обнаружены антигены к вирусу клещевого энцефалита.

С целью уничтожения и предупреждения распространения клещей в Оренбуржье провели акарицидную обработку на площади 600 гектаров в лесах, парках, на территории кладбищ.