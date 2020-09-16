Москва, 16 сентября 2020, 10:42 — REGNUM В Москве зафиксировано 750 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб Москвы.
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Накануне в столице было зафиксировано 730 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, 16 сентября в Москве зафиксирован максимум числа заражённых с 30 июня.
Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области — 9, в Чеченской Республике — 4, в Ненецком автономном округе — 1.