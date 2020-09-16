Красноярск, , 10:40 — REGNUM В Красноярском крае, по данным на 14:00 (время местное) сегодня, 16 сентября, за минувшие сутки было выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом. Темп прироста за сутки — 0,6%. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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Всего в регионе зарегистрировано 18 547 случаев заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 645,3.

Под наблюдением медиков на дому сейчас находится 2488 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 214 человек. Снято с наблюдения 36 740 человек, за последние сутки — 198.