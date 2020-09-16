Петрозаводск, , 10:43 — REGNUM В Республике Карелия еще 110 школьников переведены на дистанционное обучение из-за коронавирусной инфекции. Еще 13 классов региона переведены на «дистант» из-за ОРВИ. Об этом 16 сентября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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По его словам, с сегодняшнего дня 110 школьников в Петрозаводске переведены на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса. Это один класс в школе №27, один — в Академическом лицее, один — в лицее № 40 и один — в лицее №13.

«Еще 13 классов в Кеми, Сосновце, Кондопоге, Сегеже и Пиндушах отправлены на карантин из-за ОРВИ», — уточнил глава региона. Он также добавил, что тесты на COVID-19 проводятся всем детям и студентам, отправленным на карантин из-за коронавируса.

«Забор клинического материала должен быть сделан на дому. Обследование организовывают поликлиники по месту жительства», — пояснил губернатор.

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