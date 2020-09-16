Роли, США, , 10:37 — REGNUM Популярная многопользовательская игра Rocket League станет условно-бесплатной уже 23 сентября 2020 года. Об этом сообщалось 15 сентября на официальном YouTube-канале проекта.

Бесплатная версия Rocket League будет доступна на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. При этом на PC игра станет эксклюзивом магазина Epic Games Store.

Напомним, Rocket League — это соревновательная аркада, напоминающая футбол. Однако геймеры в ней управляют не людьми, а радиоуправляемыми автомобилями.

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