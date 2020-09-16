Москва, , 10:37 — REGNUM За сутки в России выявлено 5670 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб Москвы.

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«За последние сутки в России выявлено 5 670 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 23,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 132 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 809 человек», — говорится в сообщении.

Таким образом, всего в России по состоянию на 16 сентября выявлено 1 079 519 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 917 летальных исходов, выздоровело 890 114 человек.