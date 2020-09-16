Москва, , 10:37 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 5670 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 079 519.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 132 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 18 917.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 890 114 человек вылечились от нового заболевания, 5809 из которых — за истекшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 223 тысяч человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.