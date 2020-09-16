Улан-Удэ, , 10:37 — REGNUM Депутаты регионального Заксобрания Бурятии приняли законопроекты о налоговых льготах для многодетных семей, а также новых школ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Народного хурала, первые освобождаются от транспортного налога.

«Льгота будет предоставляться в отношении только одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил, поскольку семьи, имеющие троих и более детей, приобретают транспортное средство повышенной вместимости — «семейный автомобиль», — отметили в парламенте.

Учебные заведения, введённые в строй после 1 января 2019 года освобождены от имущественного налога. Также его могут не платить школы и детсады, открывшиеся после капремонта.

Предполагается, что выпадающие доходы регионального бюджета в связи с нововведениями достигнут около 30 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября 2020 года в Бурятии начали работу четыре новые школы в посёлках Нижний Саянтуй Тарбагатайского района, Поселье и Хойтобэе Иволгинского района, а в Улан-Удэ. Всего учебные заведения будут посещать около 5,5 учащихся.

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