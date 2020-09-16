Ижевск, , 10:36 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 16 сентября выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике с начала пандемии выявили 4103 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписан по выздоровлении 71 человек, всего с момента начала наблюдения выздоровели после заражения коронавирусом 3099 жителей республики. Таким образом, в настоящее время борются с инфекцией 1004 жителя Удмуртии. 78 человек скончались от последствий заражения коронавирусом, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, школа №2 в поселке Яр перешла на дистанционное обучение. Предварительно планируется, что дистант продлится не более 10 рабочих дней. Также указано, что болеет основная часть работников столовой, что не позволяет кормить детей.

Четыре работника столовой из шести «в один день, буквально, слегли с высокой температурой». Диагноз сотрудников пищеблока не уточняется.