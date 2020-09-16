Брянск, 16 сентября 2020, 10:40 — REGNUM 49 положительных тестов на коронавирус подтверждено у жителей Брянской области за минувшие сутки. Выздоровели 23 пациента, сообщили 16 сентября в региональном оперативном штабе.
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Всего в Брянской области зарегистрировали 8782 случая заражения коронавирусом. Завершили лечение выздоровлением 7113 человек.
За сутки лаборатории проверили 1278 тестов, всего выполнено 156 985 исследований.