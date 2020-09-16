Вашингтон, , 10:29 — REGNUM Глава Bungie Пит Парсонс опроверг слухи о том, что Microsoft планирует купить студию. Об этом 15 сентября сообщило издание gameinformer.

https://twitter.com/Nibellion

Пит Парсонс рассказал об этом в комментариях к публикации группы аналитиков Nibellion в Twitter. Разработчик написал всего два слова: «это ложь».

Напомним, Bungie была частью Microsoft до 2007 года. После этого студия несколько лет сотрудничала с Activision, а сейчас она выпускает свои игры самостоятельно.

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