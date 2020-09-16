Грозный, , 10:28 — REGNUM Те, кто посмел осквернить святой источник в Калининграде, не являются выходцами из Чечни. Такой вывод сделан по итогам проверки, которую поручил провести глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Как выявила инициированная мною проверка, ребята вовсе не чеченцы. Но и это не имеет значения», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

По мнению Кадырова, за такой цинизм «нелюди без религии и национальности» должны понести наказание по закону. Он также подчеркнул, что каждый, кто нарушил порядок, действует не от имени целого народа, а от себя лично.

«Но мне всегда неприятно читать, как СМИ и блогосфера сразу придают такому событию национальный колорит. Парней сразу же назвали чеченцами, и такой посыл прошёл волной по всем лентам новостей», — высказался чеченский лидер.

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