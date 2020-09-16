Париж, , 10:25 — REGNUM Как оказалось, на создание игры Immortals Fenyx Rising разработчиков вдохновила программная ошибка из Assassin's Creed Odyssey. Об этом 15 сентября сообщило издание gameinformer.

Креативный директор Immortals Fenyx Rising Скотт Филлипс рассказал, что из-за ошибки в Assassin's Creed Odyssy экипаж корабля Адрестия выглядел «как циклопы». Тогда разработчик подумал, что было бы интересно создать игру, целиком посвящённую персонажам греческой мифологии.

Напомним, релиз Immortals Fenyx Rising состоится 3 декабря 2020 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Nintendo Switch.

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