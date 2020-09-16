Оренбург, , 10:25 — REGNUM Компания «Дорстрой Уфа» признала, что не справляется с объемом дорожных работ в Оренбурге. Ремонт идет крайне медленно, на отдельных улицах техника находится в простое, сообщает vestirama.ru.

Заместитель начальника МГУ «УКС» администрации Оренбурга Сергей Рукин, комментируя ситуацию в муниципалитете отметил, что подрядчик слишком много на себя взял. Теперь выходят на субподряд мощные организации — «Ремдорстрой», «Су-56» и «Орьтехцентр».

Стоит отметить, что в 2020 году Оренбург в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заключил контракты на более чем 2,2 млрд рублей. Сумма — беспрецедентная. В конце августа городские чиновники отчитались о том, что текущий дорожный ремонт в рамках национального проекта выполнен на 80%.

По данным информресурсов, жители отметили активность рабочих на одной из интенсивных магистралей города — ул. Туркестанской. Оживление произошло после того, как прокуратура указала мэру Владимиру Ильиных на затягивание сроков ремонта дорог. Ведомство сообщило, что выполнено 5% объема работ. Между тем, срок сдачи объекта — до 1 ноября.

Жители опасаются, что активизация произошла слишком поздно. Пришли холода и дожди. Неблагоприятные погодные условия могут негативным образом отразиться на качестве работ.

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