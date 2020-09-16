Москва, , 10:24 — REGNUM «Россия реагировала с опережением, что оказалось очень эффективным», — рассказала о мерах по борьбе с пандемией COVID-19 главный санитарный врач РФ Анна Попова на президиуме РАН во вторник 15 сентября 2020 года.

Она добавила, что по летальности Россия на 106 месте, по заражению населения — за 70-м. Другими словами, в День профессионального праздника эпидемиологов — создания санитарно-эпидемиологической службы — им есть чем гордиться. Впрочем, вопросы академиков несколько снизили патетику успеха, звучащую мощным форте в докладе Поповой. И дело не в работе ведомства в целом — она, наверное, хороша. А в том, что кроме цифр статистики всегда есть судьбы конкретных людей, которым не помогли вовремя, не поставили правильный диагноз, отмахнулись и т.д.

Отчего по России такая пестрая статистика заражений? Да и с летальностью в столице не все радужно, поинтересовался у главы эпидемиологов глава РАН.

«Статистика по летальности совсем не в пользу Москвы, хотя вряд ли уровень медицинской помощи в столице хуже, чем в регионах», — отметил академик Александр Сергеев и спросил, «как можно объяснить такую парадоксальную ситуацию?»

Объяснение дано, прямо скажем, не совсем адекватное. Мол, в столице все началось раньше, оттого и опыта не было, умирали чаще. В регионы ковид пришел позднее, научились бороться, приобрели опыт.

«Первый кто встречается с проблемой — а это всегда большие города — имеют интенсивность распространения не сравнимую с интенсивностью в деревнях в Алтайском крае. Наши знания и скорость — ведущий фактор оказания должной помощи, но на первом этапе знаний по патогенезу не хватило», — заявила Анна Попова.

А вот информация из регионов: там неохотно ставят диагноз ковид в случае смерти. Находят другие причины. Значит, статистика, мягко говоря, несовершенна. И о каком опыте речь, когда часто все упирается в человеческий фактор — обычную нашу расхлябанность. Скандал разгорелся в Саратове в связи со смертью 29-летнего парня. Отчего? Нет, не потому что лечить не умеют. Просто у него сползла ночью кислородная маска, а у медиков ночной сон — никто не поправил ее!

Это не критика в адрес Поповой, хотя, конечно, высшие чиновники отвечают за тех, кто внизу. Но все же в нашей медицине в целом слишком много «несчастных случаев», которых можно было бы избежать.

Мою маму заразили ковидом в ПВТ-17. Было это в самом начале пандемии. И все же она вылечилась благодаря врачам Бауманской больницы. Но теперь вновь непонятная история — то ли повторное заражение (такое мнение у врачей Первой градской есть), то ли просто обострение болезни Альцгеймера на фоне перенесенного ковида. В любом случае человек в тяжелом состоянии. Однако ее держали в приемном покое Первой градской полдня. Видите ли КТ одна на всю больницу! Это как так? Орденоносцу главврачу не выделили хотя бы пару томографов? В поликлиниках бывает по два. И почему очереди должен ждать пациент с 1 группой инвалидности — они, как и участники ВОВ обслуживаются без очереди?

С этой больницей — Первой Градской — казусы и скандалы случаются не впервые. Например, операцию сыну на ноге делали с матюками. Хирург-старичок матерился, потому что ему не подготовили к операции нужный инструмент. Вот он и долбил долотом по живому человеку — сын был в сознании, наркоз спинальный — а параллельно материл тех, кто ему организовал эту историю. Устав, он велел ассистенту зашивать. Тот, консультируясь с гуглом зашил так, что утром перевязочная сестра тоже материлась — открылось кровотечение, образовалась гематома. Пришлось срочно колоть антибиотики.

Это все говорит о том, что главному санитарному врачу стоит не только следить за общей картиной, но и вдаваться в частности — как это сделал ученый, академик Сергеев. Он задал конкретный вопрос. А получил, на мой взгляд, поверхностный и неубедительный ответ.

Так что, конечно, эпидемиологов можно поздравить. Но это все же праздник со слезами на глазах. Смертей много. Умирают часто молодые люди. Почему происходит повторное заражение COVID-19? Зачем тогда делать прививки, если не возникает иммунитет после перенесенной болезни? Каково качество вакцин? Я много лет не болела ни гриппом, ни ОРВИ. Сделала в поликлинике прививку от гриппа — через 2 недели заболела, температура 38, типичный грипп. Тогда от чего я прививалась? Эти вопросы тоже хочется задать санитарному врачу. Праздник-праздником, а дело делом!

А в плане отчетности, конечно, все хорошо:

«Более 40 млн. тестов в России на сегодня проведено. Даже во время снижения количества заболевших Россия, в отличие от стран Европы, не переставала проводить тесты, а, наоборот, увеличивала их количество», — заявила Анна Попова, добавив, что по данным НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера и Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им.Г.Н.Габричевского у россиян начал формироваться популяционный иммунитет, В частности, «уровень популяционного иммунитета в Москве, Санкт-Петербурге — более 20%, в Калининградской области и Татарстане — более 30%, Крым, Кубань — менее 10%». Что ж, это замечательно!