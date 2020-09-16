Париж, , 10:28 — REGNUM Глава Научного совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дальфресси заявил, что тесты на антитела к SARS-CoV-2 по слюне начнут использоваться в октябре. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает Le Figaro.

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Выступая перед сенатской комиссией по борьбе с вирусом SARS-CoV-2, Дальфресси подтвердил, что, «вероятно, проведение тестов по слюне начнется в конце сентября или начале октября».

По мнению эксперта, именно такие тесты являются самыми удобными в использовании.

Ка сообщало ИА REGNUM, ранее Научный совет при правительстве Франции предупредил, что вскоре властям «придется принять тяжелые решения« в связи с распространением SARS-CoV-2 по стране.

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