Уфа, , 10:24 — REGNUM Более четырех тысяч граждан Узбекистана находятся в пункте временного пребывания в Кинельском районе Самарской области. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, согласно данным на 16 сентября текущего года в пункте временного пребывания в Кинельском районе находятся 4282 гражданина Узбекистана. В палаточном лагере организованы как административные, так и медицинские палатки. Кроме этого, в лагерь организован постоянный подвоз воды. Там осуществляется выездная торговля продуктами питания, а также товарами первой необходимости.

Отмечается, что в лагере обеспечивается безопасность и иностранных граждан, и местных жителей. Нарушений общественного порядка зарегистрировано не было.

Сообщается, что 14 сентября на поезде Кинель-Ташкент отправились на родину 944 мигранта из Узбекистана. Вывозные поезда в Ташкент также были организованы в Новосибирской области. Кроме этого, граждан Узбекистана доставляли на родину и воздушным транспортом. Рейсы были организованы из аэропортов Санкт-Петербурга, Казани, Москвы, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Новосибирска.

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