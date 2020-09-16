Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, , 10:20 — REGNUM На Ямале прокурорская проверка выявила 383 дефекта дорожного покрытия на участке Пуровск — Коротчаево автомобильной дороги Сургут — Салехард. Начальнику ОМВД России по Пуровскому району внесено представление, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

На дорожном участке Пуровск — Коротчаево сотрудники прокуратуры вместе с дорожным инспектором выявили многочисленные выбоины, неровности стыков дорожных плит, их разрушение, выпирание арматуры и другие дефекты, делающие дорогу опасной для автомобильного движения.

Дорога находится в ведении ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО», руководителю которого внесено представление. Также дана оценка бездействию должностных лиц госавтоинспекции района, которая не проконтролировала проблемный дорожный участок, предписаний владельцу автодороги о ликвидации дефектов дорожного полотна не выдавала.