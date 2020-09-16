Владивосток, , 10:23 — REGNUM В бюджет Владивостока на выплаты педагогам за классное руководство поступили 84,5 млн рублей из федеральной казны — по итогам сентября все классные руководители школ получат надбавку в 5 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Выплаты получат 1943 учителя.

«Охватим всех без исключения учителей, которые не только ведут свои предметы, но и являются классными руководителями. При этом те выплаты, которые они получали раньше, сохранятся», — пояснили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, Оренбургская область ежегодно станет получателем федеральной поддержки, которая будет направляться педагогам за классное руководство. Из федерального бюджета региону в 2020 году выделят более 1 млрд рублей.