Москва, , 10:18 — REGNUM Свыше 223 тысяч человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 16 сентября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

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«По состоянию на 15.09.2020 под (медицинским) контролем остаются (из-за подозрения на коронавирус) 223 651 человек», — говорится в бюллетене.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 41 424 006, из которых 301 тыс. была сделана за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки число выздоровевших от COVID-19 пациентов в Москве увеличилось на 1223 человека.