Екатеринбург, , 10:20 — REGNUM В Екатеринбурге столкнулись с ростом заболеваемости ОРВИ, заявил мэр города Александр Высокинский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По словам градоначальника, «определённый рост» связан и с тем, что в городе наладили усиленную профилактику коронавирусной инфекции.

«Ситуация объективная, но не критичная», — сказал мэр.

Для снижения рисков заболеваемости в городе начнут отопительный сезон, даже если среднесуточная температура воздуха будет выше плюс восьми градусов по Цельсию.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю 7−13 сентября 2020 года в Свердловской области зафиксировано более 32 тыс. случаев ОРВИ.

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