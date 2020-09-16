Симферополь, , 10:11 — REGNUM Сразу 75 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Республике Крым за минувшие сутки, об этом 16 сентября на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов. За сутки в регионе обследовали на коронавирус 2835 человек.

«За 15 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 75 случаев коронавирусной инфекции. 47 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 24 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 — при скрининге здорового населения», — написал Аксёнов.

В общей сложности число подтверждённых случаев заражения в Крыму достигло 3416, выздоровели 2170 человек, скончались 42 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября руководитель Роспотребнадзора Крыма Наталья Пеньковская заявила, что ситуация с распространением коронавируса в регионе остаётся контролируемой.