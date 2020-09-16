Кострома, , 10:11 — REGNUM На 16 сентября в Костромской области количество выздоровевших от коронавируса превысило число вновь заражённых, сообщает региональный оперативный штаб. Согласно официальным данным, за сутки SARS-CoV-2 выявили у 40 человек, 69 пациентов излечились.

За весь период эпидемии в регионе официально выявлено 4161 носитель новой инфекции. Из них выздоровели 3193 костромича, 53 пациента скончались. Продолжают лечение в больницах 130 человек, ещё 813 носителей вируса восстанавливаются дома.

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