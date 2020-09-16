Варшава, , 10:08 — REGNUM На греческом острове Лесбос неделю назад пожар оставил без крова порядка 12 тысяч беженцев из Афганистана, Африки и Сирии. Греческая сторона призвала страны ЕС оказать помощь, и Варшава передаст 156 сборных домов. Об этом передает Polskie Radio 24.

Сообщается, что за последние дни греческим властям удалось расселить лишь около 800 беженцев, потерявших место жительства в связи с пожаром. Остальные из 12 тысяч по сей день живут на улице. Фонд Польского центра международной помощи отправил более полтораста сборных домов на Лесбос, оказав помощь греческим властям. Мероприятие для фонда профинансировало правительство Польши.

«Эти дома можно адаптировать к разным климатическим условиям. Внутри возможна установка не только электрического, но и масляного отопления. Также можно установить дополнительную изоляцию, чтобы обеспечить хорошие условия проживания в случае падения температуры даже ниже нуля», — подчеркнул руководитель Фонда Войцех Вильк.

Транспортировка домов из Польши в Грецию произойдет в ближайшие три дня. Дома будут переданы в распоряжение властей Греции, и они решат, где их разместить.

Напомним, лагерь для беженцев «Мория» до недавних пор был самым большим в Европе. 9 сентября пожар полностью уничтожил палатки и инфраструктуру. Греческие власти объявили об аресте пяти мигрантов, предположительно связанных с поджогом. Правительство Афин утверждает, что пожар устроили беженцы, потому что им не понравились ограничения, введенные в лагере в связи с пандемией коронавируса.