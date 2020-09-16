Брюссель, , 10:08 — REGNUM У представителя дипломатической миссии Южной Кореи в Бельгии выявили коронавирус. Об этом 15 сентября сообщает KBS со ссылкой на официальный сайт и социальные сети посольства Республики Корея.

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По их словам, в связи с положительным результатом на коронавирус у одного из сотрудников посольства отдел по работе с обращениями граждан будет закрыт на пять дней с 16 сентября, а все сотрудники до 20 сентября переведены на удалённую работу.

По данным справочного веб-сайта Worldometer, на сегодняшний день в Бельгии выявлено более 94,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 9,9 тыс. человек.