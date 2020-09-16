Брянск, 16 сентября 2020, 10:07 — REGNUM Впервые подсветку зажгли у обновлённого памятника воинам 11-й гвардейской армии Брянского фронта — танка Т-34 в Фокинском районе Брянска. Теперь освещение будет включаться ежедневно автоматическом режиме, сообщили 16 сентября в пресс-службе администрации города.
Первое включение освещения контролировала подрядная организация ООО «СтройСервисТрейд». Возле памятника благоустроили территорию, уложили тротуарную плитку, выполнили водоотведение, систему видеонаблюдения, установили лавочки и урны и светодиодные светильники. Легендарный танк будет подсвечиваться ежедневно в автоматическом режиме с наступлением тёмного времени суток.
Монумент отреставрировали и торжественно открыли 15 сентября. К подножию возложили цветы ветераны и городские власти, а также представители АО «Транснефть-Дружба», при финансовой поддержке которого были произведены работы по благоустройству территории, прилегающей к памятнику.
Памятник освободителям был возведён на въезде в Фокинский район Брянска в 1967 году.