Брянск, , 10:07 — REGNUM Впервые подсветку зажгли у обновлённого памятника воинам 11-й гвардейской армии Брянского фронта — танка Т-34 в Фокинском районе Брянска. Теперь освещение будет включаться ежедневно автоматическом режиме, сообщили 16 сентября в пресс-службе администрации города.

Первое включение освещения контролировала подрядная организация ООО «СтройСервисТрейд». Возле памятника благоустроили территорию, уложили тротуарную плитку, выполнили водоотведение, систему видеонаблюдения, установили лавочки и урны и светодиодные светильники. Легендарный танк будет подсвечиваться ежедневно в автоматическом режиме с наступлением тёмного времени суток.

Монумент отреставрировали и торжественно открыли 15 сентября. К подножию возложили цветы ветераны и городские власти, а также представители АО «Транснефть-Дружба», при финансовой поддержке которого были произведены работы по благоустройству территории, прилегающей к памятнику.

«Транснефть» продолжила традиции предшественников — предприятий района, приняв участие в благоустройстве памятника, Сегодня мы отдаём дань памяти победителям, тем, кто на фронтах войны освобождал брянскую землю от захватчиков, тем, кто в тылу, не покладая рук, трудился во имя великой Победы. Пройдут ещё десятилетия, но я уверен, что этот подвиг не будет забыт. Брянск всегда будет чтить своих освободителей», — отметил глава городской администрации Александр Макаров.

«С особым отношением мы помогали реставрировать этот памятник. Мы все помним его с детства. И каждый из нас задумывался, как тяжело было Красной Армии в сентябре 1943 освобождать Брянск, город, где реки и разрушенные мосты препятствовали нашему наступлению. Однако и Брянск освободили, и до Берлина дошли», — сказал генеральный директор АО «Транснефть-Дружба» Роман Камозин.

Памятник освободителям был возведён на въезде в Фокинский район Брянска в 1967 году.