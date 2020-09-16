Вашингтон, , 09:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин пользуется у жителей развитых стран большим доверием, нежели глава США Дональд Трамп. Это следует из результатов опроса, проведённого вашингтонским Исследовательским центром Пью (Pew Research Center).

23% опрошенных отметили, что относятся к российскому лидеру с доверием. При этом Трампу доверяют 16%, а председателю КНР Си Цзиньпину — 19%.

Наибольшим доверием пользуется канцлер Германии Ангела Меркель — 76%. На втором месте — президент Франции Эммануэль Макрон с 64%, на третьем — глава правительства Великобритании Борис Джонсон с 48%.

Доля доверяющих Путину выше в Германии и Италии. В опросе также участвовали жители Австралии, Бельгии, Великобритании, Дании, Испании, Канады, Нидерландов, Республики Корея, Франции, Швеции и Японии — всего 13,2 тыс. человек. Опрос проходил с 10 июня по 3 августа.