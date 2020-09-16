Оренбург, , 09:55 — REGNUM В Оренбурге суд первой инстанции вынес решение об административном штрафе в отношении фирмы, которая является собственником кинотеатра «Космос». Размер штрафа составил 100 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области.

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»Основанием для привлечения хозяйствующего субъекта к административной ответственности явилось неисполнение Постановления главного государственного санитарного врача по Оренбургской области № 5 «О введении ограничительных мероприятий», выразившееся в осуществлении деятельности кинотеатра «Космос» ООО «Юпитер» в момент действия ограничительных мероприятий», — отметило ведомство.

Стоит отметить, в начале сентября кинотеатр заявил об открытии, подчеркнув, что изучил документы и сделал вывод о том, что имеет право возобновить работу. В свою очередь министр культуры региона Евгения Шевченко предостерегла учреждение от опрометчивого шага. Вскоре на сайте кинотеатра появилось объявление, что работу приходится приостановить по требованию Роспотребнадлзора, хотя кинотеатр и не согласен с таким решением.

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