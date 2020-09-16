Казань, , 10:25 — REGNUM По поручению президента России Владимира Путина и правительства РФ в штаб-квартиру ЮНЕСКО, генеральному директору Одри Азуле направлено официальное предложение о проведении в России, именно в Казани 46-й сессии комитета в 2022 году, которая будет юбилейной. Об этом сообщил ответственный секретарь комитета РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

С его слов, в Казани есть все условия для проведения — зал-трансформер на три тысячи мест и возможность организовать работу секретариата Конвенции. Предстоит создать федеральный оргкомитет по подготовке и проведению 46-й сессии, в который войдут все профильные министры РФ, добавил Орджоникидзе.

Первое заседание рабочей группы по организации и проведению мероприятия состоялось в Казани 15 сентября. Его провел госсоветник РТ, специальный посланник ЮНЕСКО по международному диалогу Минтимер Шаймиев. Первый глава республики сообщил, что в начале 2020 года глава региона Рустам Минниханов обратился в МИД РФ с предложением о возможном проведении в Казани 46-сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Министр иностранных дел Сергей Лавров поддержал инициативу.

ИА REGNUM напоминает, Казань вошла в перечень креативных городов ЮНЕСКО по направлению «музыка». Соответствующую заявку город направил в июне 2019 года. Сеть креативных городов ЮНЕСКО действует с 2004 года. В настоящее время она насчитывает 246 городов, объединяет населенные пункты, в основе развития которых лежит творчество — музыка, декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, кинематография, литература, медиа-искусство или гастрономия.

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