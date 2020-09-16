Ставрополь, , 09:55 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье, по данным на утро 16 сентября, достигло 14 070. За прошедшие сутки в крае выявили 137 носителей инфекции, сообщил на своей Instagram-странице глава региона Владимир Владимиров.

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Отметим, что с 11 августа на Ставрополье ежедневно фиксируется более 100 случаев заражения коронавирусом, а с 10 сентября этот показатель не опускается ниже 130. За 15 дней текущего месяца COVID-19 обнаружили почти у 2 тыс. жителей региона.

Вылечились на Ставрополье к настоящему времени 9 тыс. 752 пациента с коронавирусом, 142 из них выздоровели за вчерашний день. Накануне в крае также зарегистрировали 275-й случай смерти пациента с COVID-19.