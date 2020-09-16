Нальчик, , 09:49 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала восьмилетняя девочка. На пешеходном переходе на улице Мальбахова в Нальчике ребенка сбила маршрутная «Газель».

Инцидент произошел накануне, 15 сентября. Девочку доставили в Республиканскую клиническую больницу с сочетанной травмой, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

«В настоящее время ребёнок находится в реанимации, состояние тяжелое. Врачи оказывают пострадавшему ребёнку всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении ведомства, опубликованного на странице в Instagram.

По информации МВД по КБР, за рулем «Газели» находился 30-летний житель Нальчика. По предварительным данным, девочка переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.