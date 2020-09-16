Калуга, , 10:25 — REGNUM Открыть на базе одного из учебных заведений Калуги физико-математическую школу предложил губернатор области Владислав Шапша на встрече с представителями городского IT-кластера, сообщает 16 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Открыть в Калуге физико-математическую школу предложил губернатор Владислав Шапша на встрече с представителями IT-кластера Admoblkaluga.ru

По мнению руководителя региона, учёба в школе с математическим уклоном позволит юным калужанам освоить фундаментальные научные знания, ведь нехватка высококвалифицированных кадров — один из самых острых вопросов для многих отраслей области и в том числе для IT-компаний.

«Будем последовательно развивать и поддерживать наш IT-кластер, чтобы создать мощный потенциал, который через несколько лет сможет дать значительный эффект. У калужских IT-компаний есть уникальные разработки. Некоторые успешно применяются на федеральном уровне. Взял на заметку ряд проектов для их реализации в Калужской области. Например, проект по применению искусственного интеллекта в медицине для ранней диагностики онкологических заболеваний», — написал Владислав Шапша на своей странице в социальной сети.

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