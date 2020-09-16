Екатеринбург, , 09:54 — REGNUM Екатеринбург необходимо обеспечить 150 бригадами скорой помощи, заявил глава города Александр Высокинский на совещании в горадминистрации.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, в городе работает на настоящий момент 126 бригад скорой. В 2020 году были сформированы 12 бригад, а также списано 10 машин.

«Нам необходимо выйти на уровень 150 бригад по городу», — сказал мэр.

Градоначальник добавил, что в сфере финансирование службы скорой помощи «готовы все необходимые заявки».

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года горожане столкнулись с невозможностью оперативного вызова скорой. Только чтобы дождаться ответа диспетчера, жителям приходилось ждать до получаса.

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