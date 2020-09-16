Москва, , 09:46 — REGNUM Китайские туристы смогут приехать в Россию только в 2022 году. Такие прогнозы дают российские и китайские туроператоры, сообщили Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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По мнению гендиректора компании China Travel Сергея Назарова, российские туристы и бизнесмены поедут в Китай раньше, чем туристы из Китая на территории России. Возобновление поездок ожидается не раньше конца февраля 2021 года.

Глава департамента по работе в России и Европе китайской туристической компании «Юнитур Тревел» Гао Цзинь Лан, считает этот прогноз слишком оптимистичным. По его словам, восстановление турпотоков между Россией и Китаем произойдет только в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай заработает 2,76 трлн юаней (около $400 млрд) выручки от домашнего туризма в 2020 году, что на 52% ниже, чем годом ранее.

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