Тбилиси, , 09:45 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 196 случаев заражения коронавирусом, что является самым большим показателем для страны с начала пандемии. Сообщение об этом 16 сентября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

Всего на текущую дату в стране зафиксированы 2758 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. 43 пациента, болевших COVID-19, были выписаны в течение суток из больниц по выздоровлении. Всего их 1412, или 51% от общего числа выявленных случаев заражения.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 19 пациентов. В карантине размещены 6633 человека, в стационаре — 836.

Стоит отметить, что в Грузии третий день подряд фиксируются рекордные значения по количеству выявленных носителей коронавируса в сутки. 14 сентября сообщили о 165 случаях, а 15 сентября — о 170.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 20% школ в Грузии начали учебный год в дистанционном режиме