Варшава, , 09:41 — REGNUM В сети появился новый трейлер игры Overcooked! All You Can Eat. Его опубликовали 15 сентября на официальном YouTube-канале студии Team17.

В ролике разработчики рассказали о некоторых особенностях новой версии Overcooked! В частности, в игре появится уникальный режим Assist Mode — он упростит процесс готовки, предоставив геймерам больше времени на выполнение заказов.

Напомним, Overcooked! All You Can Eat — это сборник из двух частей Overcooked! для консолей нового поколения. В нём также появится возможность играть с другими пользователями по сети.

