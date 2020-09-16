Варшава, , 09:38 — REGNUM Стало известно о кончине Дариуша Кацперчика — полковника польской армии, который последние годы своей жизни был старшим военным советником Постоянного представительства Польши при Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

За годы службы в Польше Кацперчик успел поработать пресс-секретарём в польской армии, а также издавал военный журнал Polska Zbrojna. Служил в Оперативном командовании Вооруженных Сил, где руководил отделом печати. Был одним из самых узнаваемых польских военных.

Затем он уехал за границу, служил в структуре польской армии в зарубежных миссиях, в частности в структурах НАТО в Нью-Йорке.

Согласно информации, предоставленной Polska Zbrtojna, полковник Кацперчик скончался из-за онкологического заболевания, с которым длительное время боролся. Ему было 49 лет.