Токио, , 09:36 — REGNUM Пользователь с ником OutmealDome выяснил, что игры нового сборника Super Mario 3D All-Stars работают при помощи программ-эмуляторов. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter 15 сентября.

https://twitter.com/OatmealDome/status/1305773333020016640

OutmealDome заявил, что Super Mario Galaxy и Super Mario Sunshine запускаются при помощи эмулятора Wii и GameCube под названием hagi — его разработкой занималось европейское подразделение Nintendo. А Super Mario 64 работает на эмуляторе Nintendo 64.

Напомним, релиз сборника игр Super Mario 3D All-Stars ожидается 18 сентября 2020 года. Он будет доступен только на гибридной консоли Nintendo Switch.

