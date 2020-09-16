Ташкент, , 09:36 — REGNUM За последние сутки в Узбекистане было выявлено 570 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По информации министерства, в результате этого общее число заразившихся коронавирусной инфекцией стало составлять 48 565.

Также уточняется, что за этот же период в Узбекистане от COVID-19 скончались пять пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 403.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 45 058 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Чехии было выявлено 1677 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.