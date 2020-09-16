Вашингтон, , 09:34 — REGNUM В Соединённых Штатах умер Уильям Гейтс — отец основателя американской корпорации Microsoft Билла Гейтса. Об этом сообщает CBS News.

Известно, что Гейтс-старший скончался 16 сентября в возрасте 94 лет в своём доме в штате Вашингтон от болезни Альцгеймера.

«Смерть моего отца — огромная потеря для нашей семьи и многих людей, с жизнями которых он был связан. Отец прожил долгую и чрезвычайно продуктивную жизнь. Я никогда не переставал учиться у него мудрости, доброте и смирению», — написал Билл Гейтс на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/CFLGpyaAWLI/

Основатель Microsoft отметил, что «своей приверженностью служению обществу и миру» его отец вдохновил его и его супругу Мелинду заняться благотворительными проектами.

«Как я уже много раз говорил, мой отец был настоящим Биллом Гейтсом. Он был тем, кем я стремлюсь стать в жизни», — добавил Гейтс-младший.