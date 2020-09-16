Вашингтон, 16 сентября 2020, 09:34 — REGNUM В Соединённых Штатах умер Уильям Гейтс — отец основателя американской корпорации Microsoft Билла Гейтса. Об этом сообщает CBS News.
Известно, что Гейтс-старший скончался 16 сентября в возрасте 94 лет в своём доме в штате Вашингтон от болезни Альцгеймера.
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Основатель Microsoft отметил, что «своей приверженностью служению обществу и миру» его отец вдохновил его и его супругу Мелинду заняться благотворительными проектами.