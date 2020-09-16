Киев, , 09:34 — REGNUM В течение последних суток на Украине подтвердили 2958 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил 16 сентября специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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По данным ресурса, за минувшие сутки от последствий в стране, вызванных коронавирусной пневмонией, скончались 76 человек, выздоровели 1514 пациентов.

За всё время пандемии на Украине выявили 162 660 случаев заражения коронавирусом. Для 3340 заразившихся болезнь оказалась смертельной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ВСУ зафиксировали седьмой летальный случай заболевания COVID-19.

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