Южно-Сахалинск, , 09:18 — REGNUM На Сахалине и Курилах каждый третий родитель отказывается прививать своего ребёнка от гриппа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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«Они забывают, что грипп — грозное заболевание, которое может не только вызвать тяжелые осложнения, но и привести к гибели маленького пациента. Отказываясь от иммунизации, родители рискуют жизнью своего ребенка», — пояснила заместитель директора лечебного департамента министерства здравоохранения Сахалинской области Ирина Хегай.

При этом, медики напомнили, что в прошлом году на Сахалине случился смертельный случай дошкольника от пневмонии, вызванной гриппом.

Вакцинировали в области уже более 10 тыс. детей и подростков. По планам на Сахалине должны привить 85,5 тыс. жителей в возрасте от шести месяцев до 17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске в школе №5 у ученика 3 Б класса лабораторно подтвердилось заражение коронавирусом.