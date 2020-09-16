Омск, , 09:17 — REGNUM Авиакомпания Utair с 26 октября начинает полёты по новому направлению — в Новокузнецк. Так, будет запущен прямой рейс из Омска, а также из Тюмени — с короткой пересадкой в Омске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы хотим помочь людям быстро и недорого путешествовать по России, минуя Москву, — прокомментировал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков. — Уверены, новый рейс в зимнем расписании будет востребован и у бизнес-путешественников, и у туристов, которые смогут всего за пару часов добраться от Новокузнецка до одного из самых известных горнолыжных курортов России — Шерегеша».Самолёты из Омска в Новокузнецк будут летать по понедельникам и субботам. Стоимость билетов — от 1842 рублей. Добраться из Омска до Новокузнецка можно будет за 2 часа 20 минут, а из Тюмени — за 4,5 часа с 50-минутной пересадкой.